Специальный репортаж | Республиканская благотворительная акция "Наши дети" 02.01.2025

Республиканская акция "Наши дети" продолжает окружать теплом и вниманием маленьких белорусов. В 2025 году нашей доброй традиции, когда взрослые приезжают к детям, чтобы подарить праздник, исполняется 30 лет. Самое главное - это обеспечение безопасности юных белорусов, которые в эти праздничные дни дарят нам много своего тепла и искренних улыбок. Они всегда верят в чудеса и учат нас, взрослых, возвращаться в детские воспоминания.