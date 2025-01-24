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Специальный репортаж | Спасо-Преображенская церковь в Полоцке

24.01.2025

Спасо-Преображенский храм, переживший военные лихолетья и немало повидавший на своем веку, по сей день крепко стоит на полоцкой земле. Сегодня его внешний вид отличается от первозданного. По первоначальной задумке площадь уникальной обители в два раза больше. Основной храм возводился с пристройками: галереями. С южной стороны во время археологических работ специалисты обнаружили и уникальную конструкцию – подземный храм.

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Специальный репортаж | Спасо-Преображенская церковь в Полоцке

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