Специальный репортаж | Спасо-Преображенская церковь в Полоцке 24.01.2025

Спасо-Преображенский храм, переживший военные лихолетья и немало повидавший на своем веку, по сей день крепко стоит на полоцкой земле. Сегодня его внешний вид отличается от первозданного. По первоначальной задумке площадь уникальной обители в два раза больше. Основной храм возводился с пристройками: галереями. С южной стороны во время археологических работ специалисты обнаружили и уникальную конструкцию – подземный храм.