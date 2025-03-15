С 2006 года Президентский спортивный клуб реализует проект стипендий. За это время тысячи белорусских спортсменов получили необходимую финансовую помощь на ключевом этапе своей карьеры. Многие из них соблюдали уровень национальной команды Беларуси и защищали ее флаг на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр. В 2025 году стипендиатами Президентского спортивного клуба стали 442 человека. Это 249 спортсменов, представители 38 видов спорта, а также паралимпийцы и дефлимпийцы, 70 тренеров-преподавателей и 122 молодых специалиста.

Специальный репортаж | Стипендия - как признание и аванс в будущее белорусского спорта!

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