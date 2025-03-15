3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
Специальный репортаж | Стипендия - как признание и аванс в будущее белорусского спорта!
15.03.2025
С 2006 года Президентский спортивный клуб реализует проект стипендий. За это время тысячи белорусских спортсменов получили необходимую финансовую помощь на ключевом этапе своей карьеры. Многие из них соблюдали уровень национальной команды Беларуси и защищали ее флаг на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр. В 2025 году стипендиатами Президентского спортивного клуба стали 442 человека. Это 249 спортсменов, представители 38 видов спорта, а также паралимпийцы и дефлимпийцы, 70 тренеров-преподавателей и 122 молодых специалиста.
Выпуски
20 видео
Специальный репортаж | Стипендия - как признание и аванс в будущее белорусского спорта!15.03.2025
Специальный репортаж | Психология мошенничества: почему люди доверяют аферистам?12.03.2025
Специальный репортаж | Молодежные проекты: кто стал обладателем Президентских грантов?09.03.2025
Специальный репортаж | Женщина может всё! Специальный репортаж о Белорусском союзе женщин08.03.2025
Специальный репортаж | На Gulfood приехали 12 белорусских предприятий. Как все прошло?05.03.2025
Специальный репортаж | 108 лет на страже порядка и безопасности! Беларусь отмечает День милиции04.03.2025
Специальный репортаж | Имперские амбиции Польши. Проект "Междуморье"03.03.2025
Специальный репортаж | Безопасность в сети: как оградить детей от гаджетов и онлайн-угроз03.03.2025
Специальный репортаж | Качество связи в Беларуси | Союзный роуминг | Интернет в агрогородках01.03.2025
Специальный репортаж | Выборы в Бундестаг: кто такой Мерц? | Замедление экономики ФРГ26.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь - Азербайджан: укрепление сотрудничества | Диалог парламентов26.02.2025
Специальный репортаж | Нет газа: как Германия осталась без дешёвого российского топлива?25.02.2025
Специальный репортаж| Короли бездорожья! В Беларуси прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро23.02.2025
Специальный репортаж | Как исторические места Беларуси становятся магнитом для путешественников?20.02.2025
Специальный репортаж | Кубок чемпионов-2025 по фристайлу: результаты белорусских спортсменов19.02.2025
Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП19.02.2025
Специальный репортаж | Будущее переработки отходов в Беларуси: какие шаги предпринимаются?18.02.2025
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО17.02.2025
Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?17.02.2025
Специальный репортаж | Инвестпрограмма-2025 | Современная инфраструктура | Новые возможности10.02.2025
Специальный репортаж | Стипендия - как признание и аванс в будущее белорусского спорта!
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28c49f87-1735-4430-8d8f-1961cfaa737c/conversions/1ac4cb60-7f17-43e0-89ce-6be462ef67f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28c49f87-1735-4430-8d8f-1961cfaa737c/conversions/1ac4cb60-7f17-43e0-89ce-6be462ef67f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28c49f87-1735-4430-8d8f-1961cfaa737c/conversions/1ac4cb60-7f17-43e0-89ce-6be462ef67f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28c49f87-1735-4430-8d8f-1961cfaa737c/conversions/1ac4cb60-7f17-43e0-89ce-6be462ef67f8-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byС 2006 года Президентский спортивный клуб реализует проект стипендий. За это время тысячи белорусских спортсменов получили необходимую финансовую помощь на ключевом этапе своей карьеры. Многие из них соблюдали уровень национальной команды Беларуси и защищали ее флаг на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр. В 2025 году стипендиатами Президентского спортивного клуба стали 442 человека. Это 249 спортсменов, представители 38 видов спорта, а также паралимпийцы и дефлимпийцы, 70 тренеров-преподавателей и 122 молодых специалиста.