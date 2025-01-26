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Специальный репортаж | ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС! "Марафон единства" спел в унисон с белорусами

26.01.2025

Гимн суверенной Беларуси "Марафон единства" спел в унисон с белорусами. Масштабная республиканская общественно-культурная акция побывала в 16 городах, выстроила сотни локаций и маршрутов к сердцам наших людей - тех, кто ежедневно делает Беларусь еще краше. Кульминацией "Марафона единства" стал концерт в "Минск-Арене" "Время выбрало нас", который собрал тысячи настоящих патриотов.

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Специальный репортаж | ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС! "Марафон единства" спел в унисон с белорусами

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