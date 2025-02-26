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Специальный репортаж | Выборы в Бундестаг: кто такой Мерц? | Замедление экономики ФРГ

26.02.2025

Боль Германии - так в народе называют результаты досрочных выборов в ФРГ. Ведь если объединить фамилии политиков, партии которых с наибольшей вероятностью сформируют будущую коалицию в Бундестаге, Шольц и Мерц, то получится ШМЕРЦ - в переводе с немецкого страдание или боль. И это, действительно, самая подходящая характеристика того, с чем сегодня столкнулся локомотив всея Европы, некогда самая влиятельная страна ЕС - символ стабильности и порядка - Германия.

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Специальный репортаж | Выборы в Бундестаг: кто такой Мерц? | Замедление экономики ФРГ

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