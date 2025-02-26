Боль Германии - так в народе называют результаты досрочных выборов в ФРГ. Ведь если объединить фамилии политиков, партии которых с наибольшей вероятностью сформируют будущую коалицию в Бундестаге, Шольц и Мерц, то получится ШМЕРЦ - в переводе с немецкого страдание или боль. И это, действительно, самая подходящая характеристика того, с чем сегодня столкнулся локомотив всея Европы, некогда самая влиятельная страна ЕС - символ стабильности и порядка - Германия.

Специальный репортаж | Выборы в Бундестаг: кто такой Мерц? | Замедление экономики ФРГ

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87468634-a6a2-4dd9-a66b-a5f4989aeafa/conversions/b4550099-31ee-479c-9d33-4ebfa4ad8272-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87468634-a6a2-4dd9-a66b-a5f4989aeafa/conversions/b4550099-31ee-479c-9d33-4ebfa4ad8272-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87468634-a6a2-4dd9-a66b-a5f4989aeafa/conversions/b4550099-31ee-479c-9d33-4ebfa4ad8272-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87468634-a6a2-4dd9-a66b-a5f4989aeafa/conversions/b4550099-31ee-479c-9d33-4ebfa4ad8272-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Боль Германии - так в народе называют результаты досрочных выборов в ФРГ. Ведь если объединить фамилии политиков, партии которых с наибольшей вероятностью сформируют будущую коалицию в Бундестаге, Шольц и Мерц, то получится ШМЕРЦ - в переводе с немецкого страдание или боль. И это, действительно, самая подходящая характеристика того, с чем сегодня столкнулся локомотив всея Европы, некогда самая влиятельная страна ЕС - символ стабильности и порядка - Германия.