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Специальный репортаж | Взяла кредит и отдала всё мошенникам! Как людей разводят на деньги?

09.02.2025

"Добрый день! Вас беспокоит компания Энергосбыт". "Напоминаем вам о том, что сегодняшним днём у нас заканчивается обслуживание номера телефона". "Система нашего банка зафиксировала несанкционированный вход в ваш личный кабинет". Ежедневно такие звонки из-за рубежа поступают сотням белорусам. Практически каждый месяц схемы видоизменяются, чтобы человек не мог привыкнуть к однообразию аферистов. - Как вычислить телефонных аферистов? - Новые схемы кибермошенников - Как курьеры отнимают квартиры?

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Специальный репортаж | Взяла кредит и отдала всё мошенникам! Как людей разводят на деньги?

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