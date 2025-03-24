8-мь сезонов подряд проект шоу-викторина "Я знаю" собирает ученическую элиту страны, чтобы все поколения хотя бы на час расширили рамки стандартных знаний. Они без труда ответят, где протекает Миссисипи и сориентируют какой из летописных городов Беларуси самый старый. Они - наша гордость. Поколение эрудитов, которые преодолевают республиканские отборы, чтобы попасть в телевизионный эфир. Ведущие проекта поделятся лайфхаками как разговорить молчунов и заставить улыбаться самих серьёзных интеллектуалов страны. Как сложилась судьба тех, кто побеждал в проекте и зачем взрослым смотреть детскую викторину?

Специальный репортаж | Я знаю: викторина, где ученическая элита расширяет горизонты знаний!

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