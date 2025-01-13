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Специальный репортаж | За кулисами новостей: о духе репортерской профессии
13.01.2025
О духе репортерской профессии из необычных историй звезд белорусской новостной журналистики - в "Специальном репортаже" Андрея Козлова. - Каково это - быть репортером в мире, где скорость важнее всего? - Как журналисты находят вдохновение и удачу в своей профессии? - Какие истории и мечты скрываются за яркими экранами?
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20 видео
Специальный репортаж | За кулисами новостей: о духе репортерской профессии13.01.2025
Специальный репортаж | Как "Рождественская традиция" дарит тепло и заботу для детей Беларуси13.01.2025
Специальный репортаж | Чем живет Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии?12.01.2025
Специальный репортаж | Старт Первого информационного: новый этап в белорусском телевидении10.01.2025
Специальный репортаж | "Моя Беларусь": колорит региональной культуры, достижения в науке, спорте10.01.2025
Специальный репортаж | История создания Агентства теленовостей | АТН - 30 лет!10.01.2025
Специальный репортаж | Как воспитывают будущих чемпионов? Интервью с заслуженным тренером Беларуси07.01.2025
Специальный репортаж | Громкие заявления Лукашенко | 25 лет Союзному государству02.01.2025
Специальный репортаж | Республиканская благотворительная акция "Наши дети"02.01.2025
Специальный репортаж | Международный проект SIRIUS-2023 | Эксперимент - работа на лунной поверхности25.12.2024
Специальный репортаж | Беларусь на Китайской международной выставке импорта | IT | Промышленность23.12.2024
Специальный репортаж | Как школьники справляются с военным ремеслом и курсантской жизнью22.12.2024
Специальный репортаж | Современный Минск: перспективы развития | Инновационное предпринимательство17.12.2024
Военно-патриотические клубы страны. Воспитание достойного поколения белорусов15.12.2024
Специальный репортаж | На "мирных" улицах Тбилиси | Грузинская мечта против США и НАТО?12.12.2024
Специальный репортаж | Беларусь в лидерах по экспорту IT услуг в Восточной Европе!02.12.2024
Специальный репортаж | Молодые таланты Беларуси и их непростой путь! Они родились при Президенте01.12.2024
Специальный репортаж | Диалог на площадке Межпарламентской Ассамблеи СНГ |Экономика в период санкций01.12.2024
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