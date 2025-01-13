Специальный репортаж | За кулисами новостей: о духе репортерской профессии 13.01.2025

О духе репортерской профессии из необычных историй звезд белорусской новостной журналистики - в "Специальном репортаже" Андрея Козлова. - Каково это - быть репортером в мире, где скорость важнее всего? - Как журналисты находят вдохновение и удачу в своей профессии? - Какие истории и мечты скрываются за яркими экранами?