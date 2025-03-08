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Специальный репортаж | Женщина может всё! Специальный репортаж о Белорусском союзе женщин
08.03.2025
Голос миллионов белорусских семей и сила, которая объединяет. Белорусский союз женщин - это путь добра, заботы, веры в будущее. И это порядка 180 тысяч единомышленниц, инициативы которых ломают стереотипы, а проекты меняют жизнь и откликаются эмоциями в сердцах других. Сильные, смелые, красивые, готовые постоять за себя и за Родину. В союзе женщины-управленцы, женщины-политики, женщины-труженицы самых разных профессий, матери. Возрождающие исконные традиции и культуру, бережно хранящие христианские ценности. Все такие разные, но с единством в желании творить, созидать, делать мир вокруг лучше.
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20 видео
Специальный репортаж | Женщина может всё! Специальный репортаж о Белорусском союзе женщин08.03.2025
Специальный репортаж | На Gulfood приехали 12 белорусских предприятий. Как все прошло?05.03.2025
Специальный репортаж | 108 лет на страже порядка и безопасности! Беларусь отмечает День милиции04.03.2025
Специальный репортаж | Имперские амбиции Польши. Проект "Междуморье"03.03.2025
Специальный репортаж | Безопасность в сети: как оградить детей от гаджетов и онлайн-угроз03.03.2025
Специальный репортаж | Качество связи в Беларуси | Союзный роуминг | Интернет в агрогородках01.03.2025
Специальный репортаж | Выборы в Бундестаг: кто такой Мерц? | Замедление экономики ФРГ26.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь - Азербайджан: укрепление сотрудничества | Диалог парламентов26.02.2025
Специальный репортаж | Нет газа: как Германия осталась без дешёвого российского топлива?25.02.2025
Специальный репортаж| Короли бездорожья! В Беларуси прошел зимний этап чемпионата Беларуси по эндуро23.02.2025
Специальный репортаж | Как исторические места Беларуси становятся магнитом для путешественников?20.02.2025
Специальный репортаж | Кубок чемпионов-2025 по фристайлу: результаты белорусских спортсменов19.02.2025
Специальный репортаж | На страже Отечества: 21 год мужества и патриотизма! | Подвиги отрядов МООП19.02.2025
Специальный репортаж | Будущее переработки отходов в Беларуси: какие шаги предпринимаются?18.02.2025
Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО17.02.2025
Специальный репортаж | Неблизкий Восток: кто стоит за арабо-израильским противостоянием?17.02.2025
Специальный репортаж | Инвестпрограмма-2025 | Современная инфраструктура | Новые возможности10.02.2025
Специальный репортаж | Взяла кредит и отдала всё мошенникам! Как людей разводят на деньги?09.02.2025
Специальный репортаж | Нелегальная миграция | Кризис на белорусско-польской границе06.02.2025
Специальный репортаж | Беларусь 24 - 20 лет! Телеканал, который смотрят по всему миру!03.02.2025
Специальный репортаж | Женщина может всё! Специальный репортаж о Белорусском союзе женщин
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