Голос миллионов белорусских семей и сила, которая объединяет. Белорусский союз женщин - это путь добра, заботы, веры в будущее. И это порядка 180 тысяч единомышленниц, инициативы которых ломают стереотипы, а проекты меняют жизнь и откликаются эмоциями в сердцах других. Сильные, смелые, красивые, готовые постоять за себя и за Родину. В союзе женщины-управленцы, женщины-политики, женщины-труженицы самых разных профессий, матери. Возрождающие исконные традиции и культуру, бережно хранящие христианские ценности. Все такие разные, но с единством в желании творить, созидать, делать мир вокруг лучше.

Специальный репортаж | Женщина может всё! Специальный репортаж о Белорусском союзе женщин

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