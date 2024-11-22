Страны БРИКС и Африки спелись! Международный конкурс Наше поколение состоялся в Казани! 22.11.2024

Чемпионка из Смолевичей! Антонина Кошель откровенно о спорте и жизни 21.11.2024

Европа под прицелом США. Что для мира означает победа Трампа? 16.11.2024

Молодые учёные Беларуси. Республиканский проект "100 идей для Беларуси" 15.11.2024

III чемпионат по колке дров среди СМИ | Яркие зрительские эмоции | Техника колки дров 08.11.2024

"Лiстапад" со знаком качества! Минский международный кинофестиваль проходит в 30-ый раз 03.11.2024

Факультету журналистики - 80 лет! Какие “бойцы” сегодня нужны в государственных медиа? 02.11.2024

Привести дороги в порядок! Реконструкция и обновление инфраструктуры 26.10.2024

Разговор о важном: семейные ценности. Форум в Полоцке 22.10.2024

Агент японских спецслужб пойман в Беларуси! Какую информацию сливал кураторам? 05.09.2024

Делегация Белорусского союза женщин в Зимбабве! С чем вернулись на Родину? 11.08.2024

Исповедь немецкого террориста, приговоренного к смерти 25.07.2024

Проект "Поезд памяти" - подвиг предков не забыт! Назад в будущее. Путь поколений 21.07.2024

50 лет Андрею Мезину: как челябинский парень стал легендой белорусского хоккея 08.07.2024

Белорусский подход к лечению пациентов | Отечественные разработки. Здоровье нации 16.06.2024

Бои за Мариуполь. Как боевики Азова пришли к геноциду собственного народа на Донбассе 18.05.2024

Как зарождалось студотрядовское движение в Беларуси? 02.05.2024

Как восстанавливали белорусские регионы, пострадавшие от взрыва на ЧАЭС 27.04.2024

25 лет спустя. Под бомбами НАТО 16.04.2024