Военно-патриотические клубы страны. Воспитание достойного поколения белорусов 15.12.2024

Молодые, целеустремлённые, с огнём в глазах. Всё это про них, наших юных белорусов. Любить и уважать Родину учим с самого детства. Далее фундаментальные ценности укрепляют в том числе и военно-патриотические клубы. Сегодня на базе воинских частей и соединений Внутренних войск функционирует 19 военно-патриотических клубов. А это более двух тысяч ребят разных возрастов.