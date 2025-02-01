3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
Как проходит самая масштабная депортация мигрантов в истории США?
01.02.2025
Как проходит самая масштабная депортация мигрантов в истории США? Таблица Менделевой Большая охота на нелегалов, опустевшие улицы, выселение на военных самолетах и требование выполнять суточную норму в 1800 задержаний. Как продвигаются рейды в США? Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".
Выпуски
20 видео
Как проходит самая масштабная депортация мигрантов в истории США?01.02.2025
Таблица Менделевой | Прощальные речи американских политиков и подготовка к инаугурации Трампа18.01.2025
Таблица Менделевой | Масштабный пожар в Лос-Анджелес10.01.2025
Таблица Менделевой | Для поляков все приезжие - люди второго сорта? О польском гостеприимстве25.12.2024
Таблица Менделевой | Неразбериха в Сейме Литвы: скандалы, интриги и отсутствие расследований13.12.2024
Темные времена для европейского сада. Европа на пороге энергокризиса24.11.2024
В Грузии пытаются разжечь костер Майдана. Для чего это надо?20.11.2024
В США окончательно посчитали голоса: Трамп победил во всех колеблющихся штатах11.11.2024
До выборов в США остался один день. О двойных стандартах и назревающих фальсификациях04.11.2024
Что общего между Грузией и Молдовой? И при чем тут цветные революции и демократия?25.10.2024
Крах экономики и рост цен. Действительно ли Евросоюз приближается к переломному моменту?17.10.2024
До президентских выборов в США - менее месяца. Кто займет Белый Дом?14.10.2024
Крах немецкой экономики: куда приводят санкции?08.10.2024
Давление перед выборами, запрет пропаганды ЛГБТ: Грузия все дальше от Евросоюза?28.09.2024
Какой урон циклон "Борис" нанёс Европе? И кому выгодны разрушительные последствия?21.09.2024
Оспа обезьян: что грозит человечеству? Какова вероятность новой пандемии?05.09.2024
Подробности о деле Дурова: освобождён, но под надзором. Зачем Западу Telegram?29.08.2024
Отсутствие свободы вероисповедания. Гонения на православие и репрессивный аппарат22.08.2024
Как распознать и избежать ловушек телефонных аферистов?16.08.2024
Клещевой боррелиоз: неужели опасная инфекция - дело рук человека?24.07.2024