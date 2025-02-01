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Как проходит самая масштабная депортация мигрантов в истории США?

01.02.2025

Как проходит самая масштабная депортация мигрантов в истории США? Таблица Менделевой Большая охота на нелегалов, опустевшие улицы, выселение на военных самолетах и требование выполнять суточную норму в 1800 задержаний. Как продвигаются рейды в США? Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

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Как проходит самая масштабная депортация мигрантов в истории США?

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