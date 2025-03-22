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США намерены организовать не прямые переговоры между Киевом и Москвой в Саудовской Аравии

22.03.2025

Американский спецпосланник Келлог заявил, что США намерены организовать непрямые переговоры между Киевом и Москвой в Саудовской Аравии. Шаги к миру, или пока только слова? Ответы в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

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США намерены организовать не прямые переговоры между Киевом и Москвой в Саудовской Аравии

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