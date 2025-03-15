Смотреть онлайнПрограмма ТВ
По формеЭто другоеКатюшин расчетПлан БПлощадкаСкриншотНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойЛебедева LIVEДиспозицияГлавный эфирВокруг планетыТрендыПонятная политикаСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Таблица Менделевой | Чистка госаппарата США и скелеты из шкафа прежней администрации

15.03.2025

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа сокращения в США коснулись тысяч человек. - Ликвидация USAID, нелепые траты Байдена и обвинения спасателей в коррупции - Дыры в бюджете пытаются залатать с помощью увольнений Как в США пытаются предотвратить банкротство?

Выпуски

20 видео

Таблица Менделевой | Чистка госаппарата США и скелеты из шкафа прежней администрации

Похожие программы