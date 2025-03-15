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Таблица Менделевой | Чистка госаппарата США и скелеты из шкафа прежней администрации
15.03.2025
После возвращения в Белый дом Дональда Трампа сокращения в США коснулись тысяч человек. - Ликвидация USAID, нелепые траты Байдена и обвинения спасателей в коррупции - Дыры в бюджете пытаются залатать с помощью увольнений Как в США пытаются предотвратить банкротство?
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Таблица Менделевой | Чистка госаппарата США и скелеты из шкафа прежней администрации
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