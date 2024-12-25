Лебедева LIVEГлавный эфирПо формеПонятная политикаЭто другоеСкриншотДиспозицияНа контроле ПрезидентаТаблица МенделевойВокруг планетыТрендыКатюшин расчетПлощадкаПлан БСпециальный репортажГромов LiveВам телеграмДокрутим с КруталевичПолная €врОПАНеспортивное поведение

Таблица Менделевой | Для поляков все приезжие - люди второго сорта? О польском гостеприимстве

25.12.2024

Жертвы польского национализма. Местные власти насаждают ненависть близким народам, лишают беженцев право на самоидентичность и возможность разговаривать на родном языке. Широкое распространение ксенофобии и еженедельные новости о пострадавших. Но в чем виноваты дети?

Выпуски

20 видео

Таблица Менделевой | Для поляков все приезжие - люди второго сорта? О польском гостеприимстве