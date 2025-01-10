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Таблица Менделевой | Масштабный пожар в Лос-Анджелес

10.01.2025

Масштабный пожар в Лос-Анджелес. Почему знаменитости в спешке покидали свои особняки? Огни большого города, масштабный пожар охватил и золотой район Лос-Анджелеса. Из-за сильного ветра Pacific Palisades вспыхнул как порох. Один за одним в пламени исчезали дома американских звёзд. Почему знаменитости в спешке покидали свои особняки и кто виноват в том, что огонь не удалось затушить на корню? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

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Таблица Менделевой | Масштабный пожар в Лос-Анджелес