3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Таблица Менделевой | Мировая битва за редкоземельные металлы: что известно о сделке США и Украины?
27.02.2025
Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после отказа Вашингтона от требования возместить 500 миллиардов долларов, пишет Financial Times. Чьи интересы будут учтены, когда на кону триллион? По какому сценарию идут торги за Украину и скоро ли развязка — в авторской рубрике "Таблица Менделевой".
Выпуски
20 видео
Таблица Менделевой | Мировая битва за редкоземельные металлы: что известно о сделке США и Украины?27.02.2025
Таблица Менделевой | Трамп недоволен позицией Зеленского22.02.2025
Таблица Менделевой | Телефонный разговор Путина и Трампа продолжают обсуждать во всем мире15.02.2025
Таблица Менделевой | Закрытие USAID: на что реально уходили миллионы долларов?06.02.2025
Таблица Менделевой | Как проходит самая масштабная депортация мигрантов в истории США?01.02.2025
Таблица Менделевой | Прощальные речи американских политиков и подготовка к инаугурации Трампа18.01.2025
Таблица Менделевой | Масштабный пожар в Лос-Анджелес10.01.2025
Таблица Менделевой | Для поляков все приезжие - люди второго сорта? О польском гостеприимстве25.12.2024
Таблица Менделевой | Неразбериха в Сейме Литвы: скандалы, интриги и отсутствие расследований13.12.2024
Темные времена для европейского сада. Европа на пороге энергокризиса24.11.2024
В Грузии пытаются разжечь костер Майдана. Для чего это надо?20.11.2024
В США окончательно посчитали голоса: Трамп победил во всех колеблющихся штатах11.11.2024
До выборов в США остался один день. О двойных стандартах и назревающих фальсификациях04.11.2024
Что общего между Грузией и Молдовой? И при чем тут цветные революции и демократия?25.10.2024
Крах экономики и рост цен. Действительно ли Евросоюз приближается к переломному моменту?17.10.2024
До президентских выборов в США - менее месяца. Кто займет Белый Дом?14.10.2024
Крах немецкой экономики: куда приводят санкции?08.10.2024
Давление перед выборами, запрет пропаганды ЛГБТ: Грузия все дальше от Евросоюза?28.09.2024
Какой урон циклон "Борис" нанёс Европе? И кому выгодны разрушительные последствия?21.09.2024
Оспа обезьян: что грозит человечеству? Какова вероятность новой пандемии?05.09.2024
Таблица Менделевой | Мировая битва за редкоземельные металлы: что известно о сделке США и Украины?
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/309f33c7-aa53-4d66-8d9b-42f5a7fbbc23/conversions/75b80e39-6706-4495-9399-540d045a0a77-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/309f33c7-aa53-4d66-8d9b-42f5a7fbbc23/conversions/75b80e39-6706-4495-9399-540d045a0a77-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/309f33c7-aa53-4d66-8d9b-42f5a7fbbc23/conversions/75b80e39-6706-4495-9399-540d045a0a77-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/309f33c7-aa53-4d66-8d9b-42f5a7fbbc23/conversions/75b80e39-6706-4495-9399-540d045a0a77-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byКиев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после отказа Вашингтона от требования возместить 500 миллиардов долларов, пишет Financial Times. Чьи интересы будут учтены, когда на кону триллион? По какому сценарию идут торги за Украину и скоро ли развязка — в авторской рубрике "Таблица Менделевой".