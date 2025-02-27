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Таблица Менделевой | Мировая битва за редкоземельные металлы: что известно о сделке США и Украины?

27.02.2025

Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после отказа Вашингтона от требования возместить 500 миллиардов долларов, пишет Financial Times. Чьи интересы будут учтены, когда на кону триллион? По какому сценарию идут торги за Украину и скоро ли развязка — в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

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Таблица Менделевой | Мировая битва за редкоземельные металлы: что известно о сделке США и Украины?

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