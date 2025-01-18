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Таблица Менделевой | Прощальные речи американских политиков и подготовка к инаугурации Трампа

18.01.2025

Дата 20 января, которую некоторые ждут, как начало новой Эры в американской политике, всё больше становится днём Х. И чем ближе к инаугурации Дональда Трампа, тем больше центр Вашингтона становится похож на выставку металлических ограждений. Как США готовятся к юбилейной в истории церемонии?

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Таблица Менделевой | Прощальные речи американских политиков и подготовка к инаугурации Трампа

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