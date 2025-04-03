Что общего между Грузией и Молдовой? И при чем тут цветные революции и демократия? 25.10.2024

До выборов в США остался один день. О двойных стандартах и назревающих фальсификациях 04.11.2024

Таблица Менделевой | Тарифная война Трампа: как рынки оказались в состоянии свободного падения

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b803d48-f9a1-46de-b643-d8f37dc3b67a/conversions/ebd3bef9-4910-4ae8-ac4c-afc556b96f8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b803d48-f9a1-46de-b643-d8f37dc3b67a/conversions/ebd3bef9-4910-4ae8-ac4c-afc556b96f8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b803d48-f9a1-46de-b643-d8f37dc3b67a/conversions/ebd3bef9-4910-4ae8-ac4c-afc556b96f8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b803d48-f9a1-46de-b643-d8f37dc3b67a/conversions/ebd3bef9-4910-4ae8-ac4c-afc556b96f8a-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Эксперты утверждают, что если торговые партнеры США не пойдут на уступки, а ввяжутся в конфликт и введут ответные меры, то ВВП США уже в следующем году может сократиться на полтора-два процента. О том, как Трамп дал старт обещанной им всеобъемлющей тарифной войне, смотрите в авторской рубрике "Таблица Менделевой".