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Таблица Менделевой | Телефонный разговор Путина и Трампа продолжают обсуждать во всем мире

15.02.2025

Телефонные переговоры Трампа с Путиным наделали немало шума. Аналитики и эксперты пытаются предугадать, какими будут следующие шаги. К слову, сам президент США назвал прошедшие переговоры чрезвычайно продуктивными. И уже СМИ подсчитали - беседа состоялась после 1 тысячи 665 дней тишины.

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Таблица Менделевой | Телефонный разговор Путина и Трампа продолжают обсуждать во всем мире

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