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Таблица Менделевой | Трамп начинает торговую войну пошлинами с Мексикой, Китаем и Канадой?

08.03.2025

Штаты всё жёстче пытаются расправится со своими конкурентами и обостряют торговые войны. Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%.

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Таблица Менделевой | Трамп начинает торговую войну пошлинами с Мексикой, Китаем и Канадой?

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