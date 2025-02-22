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Таблица Менделевой | Трамп недоволен позицией Зеленского
22.02.2025
Трамп недоволен позицией Зеленского, который не желает идти на компромиссы ради мирного соглашения. О чем Россия и США договорились в Эр-Рияде? Как Европа пытается найти себе место за столом переговоров? И почему Дональд Трамп разозлился на Зеленского?
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Таблица Менделевой | Трамп недоволен позицией Зеленского
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