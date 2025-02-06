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Таблица Менделевой | Закрытие USAID: на что реально уходили миллионы долларов?
06.02.2025
Ликвидировать или трансформировать? За последние несколько дней было опубликовано немало материалов, которые проясняли, чем на самом деле занималось USAID. Как планета очищается от ячейки спонсоров терроризма и цветных революций? Главные детали смотрите в рубрике "Таблица Менделевой".
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