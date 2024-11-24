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Темные времена для европейского сада. Европа на пороге энергокризиса
24.11.2024
Массовые сокращения, закат автопрома и растущие цены. Кроме этого, Европа на пороге энергокризиса на фоне быстро снижающихся запасов в хранилищах и потенциального сокращения поставок из России. О тёмных временах для европейского сада - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".
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