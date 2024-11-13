Тренды | Что ждет Украину при Трампе? | Карла III обвинили в геноциде | Би-2 идут на поклон к Санду 13.11.2024

В американском обществе серьезный раскол: вероятность покушения на Трампа сохраняется даже в должности избранного президента. Об этом в программе "Тренды" шла речь с политологом-американистом Малеком Дудаковым. Обсуждались возможные первые шаги нового президента США. В частности, такие обещания Трампа как сворачивание конфликта Украины и России за 24 часа. - Как жить Украине при Трампе? Зеленский готовится к худшему - Почему в Австралии Карла III обвинили в геноциде коренных народов? - Когда страны БРИКС начнут вносить вклад в мировую экономику больше, чем государства большой семерки?