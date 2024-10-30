Тренды | Грузии мстят за отказ воевать с Россией | Непредсказуемые выборы в США | Саммит БРИКС 30.10.2024

Наша страна всегда открыта к конструктивному диалогу. Недавний саммит БРИКС в Казани ещё раз подтвердил, что Минск выступает за справедливый много-полярный мир. Беларусь была одной из первых, кто заметил большой потенциал этой организации. В новом выпуске "Тренды" также: - Как американцы готовятся к самым непредсказуемым исходам президентских выборов? - Неправильный выбор или как Грузии мстят за отказ воевать с Россией? - Грозит ли Германии новая Берлинская стена?