Тренды | Новый виток эскалации: Запад готовит ввод миротворцев на Украину 25.12.2024

Европа ждёт Дональда Трампа, но даже не представляет, что будет, когда он придёт. Очевидно, что Трамп настроен решительнее, чем 8 лет назад. Он не собирается терпеть старые правила, и стрелы сарказма. А так же: мирные соглашения по Украине. Кому выгодна очередная волна пустых заявлений? - Почему западная демократия трещит по швам, а политики отказываются считаться с мнением граждан? - Что общего между Зеленским, Макроном, Шольцем и Зурабишвили? - Ну, и конечно, - НЛО в американском небе. Чьи мозги пытаются похитить?