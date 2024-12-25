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Тренды | Новый виток эскалации: Запад готовит ввод миротворцев на Украину
25.12.2024
Европа ждёт Дональда Трампа, но даже не представляет, что будет, когда он придёт. Очевидно, что Трамп настроен решительнее, чем 8 лет назад. Он не собирается терпеть старые правила, и стрелы сарказма. А так же: мирные соглашения по Украине. Кому выгодна очередная волна пустых заявлений? - Почему западная демократия трещит по швам, а политики отказываются считаться с мнением граждан? - Что общего между Зеленским, Макроном, Шольцем и Зурабишвили? - Ну, и конечно, - НЛО в американском небе. Чьи мозги пытаются похитить?
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