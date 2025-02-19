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Тренды | Переговоры на Мюнхенской конференции | Госпереворот в Польше | Балтика отключилась от БРЭЛЛ
19.02.2025
Евросоюз стал основным "ястребом" украинского конфликта. Основная причина стремления продолжить боевые действия заключается в стремлении вернуть вложенные ресурсы. - Переговоры о мире. Кто окажется за столом переговоров и кому не хватит табуретки? - Закат Зеленского. На что способен загнанный в угол грустный комик? - Почему США устроили публичную порку европейских чиновников? - Что будет с Польшей и Прибалтикой при новых обстоятельствах?
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