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Тренды | Переговоры на Мюнхенской конференции | Госпереворот в Польше | Балтика отключилась от БРЭЛЛ

19.02.2025

Евросоюз стал основным "ястребом" украинского конфликта. Основная причина стремления продолжить боевые действия заключается в стремлении вернуть вложенные ресурсы. - Переговоры о мире. Кто окажется за столом переговоров и кому не хватит табуретки? - Закат Зеленского. На что способен загнанный в угол грустный комик? - Почему США устроили публичную порку европейских чиновников? - Что будет с Польшей и Прибалтикой при новых обстоятельствах?

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Тренды | Переговоры на Мюнхенской конференции | Госпереворот в Польше | Балтика отключилась от БРЭЛЛ

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