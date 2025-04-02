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Тренды | Украина на грани | Смертельное болото Литвы | Отупение мира | USAID бросило "свободу"02.04.2025
Тренды | Трамп и Путин решают судьбу Украины | Кедми о мире | Что будет с Зеленским?19.03.2025
Тренды | Трамп навесил на Зеленского ярлык "недоговороспособного" | Чума обкома ЕС | Язвы USAID05.03.2025
Тренды | Переговоры на Мюнхенской конференции | Госпереворот в Польше | Балтика отключилась от БРЭЛЛ19.02.2025
Тренды |Украина. Мирные переговоры: все ли готовы договариваться? |Цифровая война между США и Китаем05.02.2025
Тренды | Церемония инаугурации Трампа | Что будет с НАТО и ЕС? | Выход США из ВОЗ22.01.2025
Тренды| Год решающих перемен | Обострение отношений между США и Китаем | Свежие заявления Зеленского08.01.2025
Тренды | Новый виток эскалации: Запад готовит ввод миротворцев на Украину25.12.2024
Тренды | Выборы в Румынии | Трамп угрожает БРИКС | Будущее Сирии и Ближнего Востока11.12.2024
Тренды | "Орешник" поверг в шок Запад | Трампизм возвращается | Экономические страхи Европы27.11.2024
Тренды | Что ждет Украину при Трампе? | Карла III обвинили в геноциде | Би-2 идут на поклон к Санду13.11.2024
Тренды | Грузии мстят за отказ воевать с Россией | Непредсказуемые выборы в США | Саммит БРИКС30.10.2024
Тренды | Ближневосточечные удары | Мир сливает Украину | Досрочное голосование в США | Квадроберы16.10.2024
Тренды | Мирный план Шольца | Политический шторм во Франции | План Лондона | Wildberries раздора02.10.2024
Тренды | Ракетные метания Запада | Скандальные дебаты в США | Европа теряет Volkswagen18.09.2024
Тренды | Кто заказал арест Дурова? | Бизнес на церкви в Украине | Правый поворот Германии04.09.2024
Тренды | Наступление ВСУ на Курскую область | Иноагенты бегут от народной любви?21.08.2024
Тренды | Куда исчезло золото Аргентины? | Зеленая повестка вышла из моды | Президентская гонка в США07.08.2024
Тренды | Триумф Трампа | YouTube в России заблокируют? | Увидеть олимпийский Париж и не умереть24.07.2024
Тренды | Кто стоит за ударом больницы Охматдет? | Бифуркация Европы | Нефтедоллара больше нет10.07.2024
Тренды | Украина на грани | Смертельное болото Литвы | Отупение мира | USAID бросило "свободу"
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