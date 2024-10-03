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Вам телеграм | Ближний Восток накалён до предела | Украина переживает тёмный час | Кто управляет США

03.10.2024

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Ближний Восток накалён до предела. Иранские ракеты впервые столь массово достигли Израиля - Украина переживает свой самый тёмный час. Под таким заголовком Financial Times публикует большую статью, посвящённую истощённости украинского общества - Барак Обама до сих пор продолжает управлять США за закрытыми дверями

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Вам телеграм | Ближний Восток накалён до предела | Украина переживает тёмный час | Кто управляет США