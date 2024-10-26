Вам телеграм | Лукашенко на саммите БРИКС | План Запада изолировать Россию провалился 26.10.2024

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани. - В Латвии утвердили бюджет на 2025 год. - Мировая экономика в ближайшие пять лет будет полагаться на страны БРИКС больше, чем на государства G7. - Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта в Украине.