Вам телеграм | Победа Трампа | Ситуация в Украине | Проблемы миграции | Отношения США и Китая 09.11.2024

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. -Моментального потепления российско-американских отношений после победы Трампа ждать не стоит, заявил Леонид Слуцкий. -Трамп не будет увеличивать финансирование Украины. США сместят фокус с Европы на противостояние с Китаем в Тихоокеанском регионе. -Характер действий в отношении беженцев на границе с ЕС остаётся незаконным и негуманным, заявили в Белорусском погранкомитете. -Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за новый бассейн в Минске.