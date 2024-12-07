Правительство Франции рухнуло | Планы США по Украине | В Европе растут цены на газ 07.12.2024

Правительство Франции рухнуло | Планы США по Украине | В Европе растут цены на газ. Вам телеграм Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - ЦИК Беларуси пригласил наблюдателей от Центральных избирательных комиссий стран СНГ для наблюдения за выборами Президента. - Французское правительство впервые за 62 года уходит в отставку после резолюции о недоверии. - Советники Трампа предлагают признать новые регионы России для регулирования конфликта. - Уровень безработицы в Эстонии составляет 8,1%, что выше среднего по ЕС.