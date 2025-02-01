Ситуация с мигрантами в США |Культ личности Трампа |Шиповник как средство лечения рака 01.02.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. ▪️ Что произошло с постсоветскими государствами, которые продали себя за антироссийский курс и разрыв всех отношений с Россией? ▪️ В США мигрантам уже закрутили гайки. ▪️ Крушение очередного F-35 на этот раз на Аляске произошло в самый неудобный момент для Пентагона и его подрядчиков. ▪️ Культ личности Трампа шагает по США. ▪️ Шиповник может предотвратить развитие рака и даже вылечить его.