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Вам телеграм | США не смогли найти северокорейских военных в Украине | Медведев ответил Западу
21.11.2024
Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Большинство украинцев хотят скорейшего окончания войны путем переговоров - Трамп подтвердил, что планирует урегулировать ситуацию с нелегальной миграцией - Прибалты - самые частые безвизовые гости Беларуси
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