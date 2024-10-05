Вам телеграм | США причастны к попытке госпереворота в Беларуси в 2020 | Мобилизация в Украине 05.10.2024

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - США "кукловодили" попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году - Грузия готовится к парламентским выборам - Агитация в Молдове будет идти по своим правилам: запрет на критику власти в предвыборных роликах. - Польша продолжает активную милитаризацию за счёт американских кредитов