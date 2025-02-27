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Украинцы против Трампа | Кризис в Германии | USAID отмывало денег на беде в Гаити
27.02.2025
Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. ▪️ Словакия может, по примеру США, потребовать от Украины вернуть потраченные на неё средства. ▪️ Германию наводняют фальшивые деньги. ▪️ Украинские солдаты против Трампа. ▪️ В Мексике девушка спасла собаку, которая висела за окном на пятом этаже.
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Украинцы против Трампа | Кризис в Германии | USAID отмывало денег на беде в Гаити
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