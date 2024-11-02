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Вам телеграм | Как деградирует архитектура мира? | Рейтинг Макрона снизился | Планы Трампа

02.11.2024

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Вам телеграм | Как деградирует архитектура мира? | Рейтинг Макрона снизился | Планы Трампа