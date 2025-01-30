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Вам телеграм | Демократия от Дональда Трампа | Резкий ответ Кишиневу из Приднестровья

30.01.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Трамп может уволить более 50 тысяч американских госслужащих - США приостановили программу для украинских беженцев - Украинцы за прекращение кровавого конфликта - 87-летнюю пенсионерку задержали за наркоторговлю в Испании - Лукашенко подтвердил делегации панафриканского парламента готовность Беларуси сотрудничать с Африкой

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Вам телеграм | Демократия от Дональда Трампа | Резкий ответ Кишиневу из Приднестровья

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