Вам телеграм | Германия усиливает НАТО | Орбан критикует ЕС | Марин Лепен осуждена | Робот-ассистент

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Вам телеграм | Германия усиливает НАТО | Орбан критикует ЕС | Марин Лепен осуждена | Робот-ассистент03.04.2025
Вам телеграм | Польша вооружается | Грубая дипломатия США | Торговые войны | Оппозиция в Германии29.03.2025
Вам телеграм | Трамп нажал на красную кнопку | Кастрюльный бунт в Турции | Переговоры России и США22.03.2025
Вам телеграм | Разборки в литовском Сейме | Эхо войны по-украински | Беглая пятая колонна в панике20.03.2025
Вам телеграм | Караул для немецкого автопрома | Парадоксы мировой политики | Трамп и территории США15.03.2025
Вам телеграм | Условии мирных переговоров | Провальная политика ЕС | Евроинтеграция по-молдавски13.03.2025
Вам телеграм | Суровая реальность Зеленского | Сокращения в ЦРУ | Угрозы Макрона | Поставки оружия08.03.2025
Вам телеграм | Проблемы в Британии | Выборы в Германии | Энергетические проблемы в странах Балтии01.03.2025
Украинцы против Трампа | Кризис в Германии | USAID отмывало денег на беде в Гаити27.02.2025
Вам телеграм | Пропажа денег в Украине | Разлад Америки и Европы | Абсурд эстонской политики22.02.2025
Вам телеграм | Разговоры о мире: Как Трамп изменил баланс сил в Европе? | Реакция мировых СМИ15.02.2025
Вам телеграм | Путин поговорил по телефону с Трампом | Лукашенко анонсировал очередное заседание ВНС13.02.2025
Польские разборки накануне выборов | Чистки госаппарата в США | Кризис во Франции08.02.2025
Вам телеграм | Скандалы вокруг USAID | Стрельба в шведской школе | Дождь из пауков в небе Бразилии06.02.2025
Ситуация с мигрантами в США |Культ личности Трампа |Шиповник как средство лечения рака01.02.2025
Вам телеграм | Демократия от Дональда Трампа | Резкий ответ Кишиневу из Приднестровья30.01.2025
Вам телеграм | Трамп повернулся спиной к Европе? | Выборы в Беларуси | Розовые очки Киева25.01.2025
Вам телеграм | В России запретят электронные сигареты?23.01.2025
Вам телеграм | Украинская коррупция на войне | Британская молодёжь боится ручного труда18.01.2025
Вам телеграм | Генсек НАТО пугает Европу | Гренландия войдет в состав США? | Новые фейлы Байдена16.01.2025
Вам телеграм | Германия усиливает НАТО | Орбан критикует ЕС | Марин Лепен осуждена | Робот-ассистент
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