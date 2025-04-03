Вам телеграм | Германия усиливает НАТО | Орбан критикует ЕС | Марин Лепен осуждена | Робот-ассистент

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