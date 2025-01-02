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Вам телеграм | Как мир встретил Новый 2025 год? | NASA показало "рождественскую ель" в космосе

02.01.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Прямая трансляция перемещения Санта-Клауса по миру запущена на сайте Североамериканского командования воздушно-космической обороны - NASA показало "рождественскую ель" в космосе - Более 600 рождественских елок установила дома семья в Германии - Как празднуют Новый год в Японии?

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Вам телеграм | Как мир встретил Новый 2025 год? | NASA показало "рождественскую ель" в космосе