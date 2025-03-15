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Вам телеграм | Караул для немецкого автопрома | Парадоксы мировой политики | Трамп и территории США

15.03.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. - Европарламент все активнее атакует главу Еврокомиссии. - В 2024 году прибыль Porsche рухнула более чем на 30%. - Volkswagen заявил о готовности производить военную технику для немецкой армии. - НАТО планирует активнее атаковать российские трубопроводы, заявил Николай Патрушев. - Правительству Латвии все же придётся пересмотреть налоги ради обороны, считают эксперты. - Турция может лишиться российских туристов. - Беларусь в настоящий момент изготавливает пусковые установки для Орешника, заявил Лукашенко.

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Вам телеграм | Караул для немецкого автопрома | Парадоксы мировой политики | Трамп и территории США

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