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Вам телеграм | Кризис газа в Европе | Молдова на грани | Поколение бета | Новогодние беспорядок
04.01.2025
Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Страны ЕС находятся в критической ситуации после прекращения транзита газа через территорию Украины - Молдова в бедственном положении: кто виноват? - Малый и средний бизнес в Германии опасается быстрого экономического спада в 2025 году - Самое популярное имя для мальчика в 2024 году - Мохаммед - Дети, родившиеся в период с 2025 по 2039, станут представителями поколения бета - Под Москвой случилось самое новогоднее ДТП с салютом. В аварию попал грузовик с фейерверками - В Абхазии установили самую большую в мире ёлку из мандаринов
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