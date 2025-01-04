Вам телеграм | Кризис газа в Европе | Молдова на грани | Поколение бета | Новогодние беспорядок 04.01.2025

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