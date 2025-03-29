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Вам телеграм | Польша вооружается | Грубая дипломатия США | Торговые войны | Оппозиция в Германии

29.03.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. — Лукашенко как гарант суверенитета Беларуси. — Милитаризация Польши и кризис её автопрома. — Споры вокруг воинственной Каи Каллас в ЕС. — Грубая дипломатия США. — Рост оппозиции в Германии. — Торговые войны Трампа. — Новая банкнота в честь Победы в Беларуси. — Эпидемия чесотки в Британии. — Неожиданная польза клубники. — Смекалка против медведя. — Борьба со снегопадом на Камчатке.

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Вам телеграм | Польша вооружается | Грубая дипломатия США | Торговые войны | Оппозиция в Германии

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