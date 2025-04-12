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Вам телеграм | Разговоры о мире: Как Трамп изменил баланс сил в Европе? | Реакция мировых СМИ15.02.2025
Вам телеграм | Путин поговорил по телефону с Трампом | Лукашенко анонсировал очередное заседание ВНС13.02.2025
Польские разборки накануне выборов | Чистки госаппарата в США | Кризис во Франции08.02.2025
Вам телеграм | Скандалы вокруг USAID | Стрельба в шведской школе | Дождь из пауков в небе Бразилии06.02.2025
Ситуация с мигрантами в США |Культ личности Трампа |Шиповник как средство лечения рака01.02.2025
Вам телеграм | Демократия от Дональда Трампа | Резкий ответ Кишиневу из Приднестровья30.01.2025
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Вам телеграм|Потери немецкой промышленности| Трамп украл Рождество?|Новый этап в производстве дронов
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