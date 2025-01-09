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Вам телеграм | Пожар в Лос-Анджелесе | Высказывания Трампа | Цены на газ | Цензура в сервисах Meta
09.01.2025
Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Администрация новоизбранного президента Трампа планирует как можно скорее завершить российско-украинский конфликт - В Латвии умирает производство шпрот - Полиция в Германии в 2024 году застрелила больше всего людей с начала 21 века - Пожар в Лос-Анджелесе не стихает - В Португалии краску для разметки поля заменили молоком - Венгерский МИД обвинил Украину в повышении цен на газ в Европе - За новогодние выходные Беларусь посетили около 2,5 тысяч иностранцев без виз
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