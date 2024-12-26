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Вам телеграм | Предвыборная кампания в Беларуси | Криминальные хроники Европарламента

26.12.2024

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Предвыборная кампания в Беларуси набирает обороты - Президент Панамы исключил возвращение Панамского канала в собственность США - Резонансное заявление будущего американского лидера: в США будут только два пола - Албания запрещает ТикТок как минимум на год - Криминальные хроники Европарламента! Комитет по контролю за бюджетом подготовил колоритный отчёт

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Вам телеграм | Предвыборная кампания в Беларуси | Криминальные хроники Европарламента