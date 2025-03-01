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Вам телеграм | Проблемы в Британии | Выборы в Германии | Энергетические проблемы в странах Балтии

01.03.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. - Нехватка врачей и перегрузка больниц в Британии - Кандидат в президенты Румынии Келлин Джорджеску обвинен в фашизме и манипуляциях на выборах - Неполадки на выборах в Германии: недостаток бюллетеней и ошибки в выдаче - В Молдове заблокировали около 100 каналов Телеграм перед парламентскими выборами - 70% литовцев считают, что ситуация в стране ухудшается, а 68% эстонцев недовольны работой правительства - Большинство украинцев не планируют возвращаться в страну после войны - Энергетические проблемы в странах Балтии - Экономические прогнозы для Германии - Массовое гнездование оливковых черепах в Индии как признак здоровой экосистемы

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Вам телеграм | Проблемы в Британии | Выборы в Германии | Энергетические проблемы в странах Балтии

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