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Вам телеграм | Пропажа денег в Украине | Разлад Америки и Европы | Абсурд эстонской политики
22.02.2025
Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. - В отношениях между США и Европой происходит несогласованный развод. - Зеленский признает, что половина денег, которые мы им направили, пропала. - Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас потребовал от ЕС ввести санкции против Трампа. - На улицах американского Детройта хозяйничает мороз.
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Вам телеграм | Пропажа денег в Украине | Разлад Америки и Европы | Абсурд эстонской политики
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