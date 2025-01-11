Вам телеграм | Прозрение Шольца | Второму сроку Зе быть? | Беспомощность американских властей 11.01.2025

Краткая палитра мировой политики в Телеграм. Мы ищем для вас новости. Вы экономите время. Вспомним важное. - Эстония предлагает создать общий штаб НАТО для операций в Балтике - Европарламент может потребовать в новой резолюции, чтобы Грузия начала войну против России, заявил политический совет правящей партии "Грузинская мечта" - Экс-президент Грузии быстро нашла себе работу с американской пропиской, что и требовалось доказать - Трамп решил заработать даже на инаугурации - Огненный апокалипсис в Калифорнии - Volkswagen планирует сэкономить 1,5 миллиарда евро в год на трудовых расходах - В Литве считают неизбежной воинскую службу для женщин